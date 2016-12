Guerra all'Isis, Usa inviano in Iraq altri 200 soldati ed elicotteri

Gli Stati Uniti invieranno in Iraq altri 200 militari e alcuni elicotteri Apache da impiegare nella lotta contro l'Isis. Lo rivelano alcune fonti ufficiali americane. Il capo del Pentagono, Ash Carter, ha fatto sapere che uomini e mezzi verranno impiegati principalmente in ruoli di assistenza per le forze irachene dispiegate in prima linea.