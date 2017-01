Guerra all'Isis, Trump e Putin verso l'accordo per agire in Siria

Trump ha ripetuto più volte che nella lotta all'Isis vorrebbe cooperare con la Russia proponendo un piano per un'azione più aggressiva ed efficace. Molto dipenderà dagli sviluppi della possibile collaborazione con il Cremlino, che ora in Siria e in generale in Medio Oriente si trova in una posizione dominante, tanto da aver avviato con Iran e Turchia colloqui di pace ad Astana senza gli Usa.



Nel suo ordine esecutivo per sospendere l'arrivo dei rifugiati, Trump ha chiesto la creazione di 'safe zone' per chi scappa dal conflitto, ma fonti della sua amministrazione hanno precisato che saranno "affrontate a tempo debito" come parte della strategia di Donald Trump in Medio Oriente. Una strategia non ancora chiara, a parte l'asse con Israele e l'ostilità verso l'Iran. In ogni caso per la 'safe zone' occorre passare da Putin.



Questione Nato, "membri paghino il giusto" - Il presidente americano Donald Trump e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno riconosciuto nella telefonata di oggi che "la Nato deve essere capace di affrontare le minacce del XXI secolo e che la nostra comune difesa richiede appropriati investimenti in capacità militari per garantire che tutti gli alleati stiano contribuendo con la loro giusta quota alla nostra sicurezza collettiva": lo riferisce la Casa Bianca.



Colloquio Trump-Hollande, in agenda clima e protezionismo - Il presidente francese, François Hollande, ha avvertito Donald Trump che il protezionismo è "una risposta senza uscita", che ha "conseguenze economiche e politiche". Lo ha fatto sapere una nota dell'Eliseo. Sul clima, Hollande ha ricordato "l'importanza per il pianeta dell'applicazione degli accordi di Parigi".