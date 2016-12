Guerra all'Isis, riparte l'offensiva irachena per conquistare Mosul

Le truppe d'elite del contro-terrorismo iracheno riprendono l'offensiva per strappare Mosul all'Isis. La battaglia per la riconquista nella città sta durando ormai da quattro settimane e per quanto le forze irachene siano ormai riuscite a entrare in città i combattimenti sono destinati a durare ancora per settimane, se non mesi. La grande operazione per espugnare Mosul è iniziata il 17 ottobre.