Gucci, modelle troppo magre: pubblicità vietata in Gran Bretagna

La pubblicità di Gucci per la collezione donna "Cruise 2016" in Gran Bretagna è stata vietata ed etichettata come "irresponsabile" per la presenza di modelle troppo magre. La decisione arriva dalla Advertising Standards Authority (Asa), ente regolatore britannico delle pubblicità sui media. In alcuni scatti della campagna pubblicitaria si vede una modella che l'ente regolatore ha classificato come "magra in modo malato" e "scheletrica".