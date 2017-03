Guatemala, un incendio devasta un orfanotrofio: 19 i morti

Un incendio ha devastato un orfanotrofio in Guatemala, provocando la morte di 19 bambini. I pompieri intervenuti per domare le fiamme parlano anche di una ventina di feriti. Le cause sono ancora da chiarire. La struttura si trova in una cittadina a pochi chilometri dalla capitale Guatemala City. Era stata al centro di aspre polemiche in passato per il sovraffollamento e per presunti abusi sui piccoli ospiti.