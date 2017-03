Guatemala, tre arresti per l'incendio nel centro minorenni

La polizia del Guatemala ha arrestato tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio che ha distrutto un centro per minorenni a San Josè Pinula. Si tratta di tre alti funzionari indagati per la morte di almeno 40 ragazze tra i 14 e i 17 anni. Gli arrestati sono l'ex segretario al welfare, la sua segretaria e il direttore del centro. Per tutti l'accusa è omicidio colposo, negligenza e maltrattamento di minori.