Guatemala, salgono a 40 le vittime dell'incendio nel dormitorio

Il numero delle giovani vittime (ragazze tra 14 e 17 anni) dell'incendio di un dormitorio in Guatemala è salito a 40. L'ha annunciato l'ospedale pubblico Rooseevelt. La strage si è verificata mercoledì presso il dormitorio Hogar Sefuro Virgen de la Asuncion, a San José Pinula, 10 km dalla capitale. Si tratta di una struttura che era stata già denunciata in passato per maltrattamenti e abusi che subivano le giovani ospiti.