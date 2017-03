Guatemala, rivolta in un carcere: 2 morti, 4 agenti in ostaggio

Un gruppo di detenuti del carcere minorile Etapa II di San José Pinula, in Guatemala, ha preso in ostaggio quattro sorveglianti, dopo averne uccisi altri due. E' successo durante una rivolta all'interno del penitenziario messa in atto dai detenuti che denunciano una serie di maltrattamenti. L'hanno riferito fonti di polizia. Il carcere si trova a pochi chilometri dalla capitale, Città del Guatemala.