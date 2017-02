Guatemala, il governo manda la Marina per bloccare la nave degli aborti

In Guatemala l'aborto è una pratica medica fuori legge. L'interruzione della gravidanza è permessa solo quando c'è un grave rischio per la salute della mamma. Per questo motivo da alcuni giorni era arrivata nel paese dell'America centrale la nave della Ong olandese Women on Waves, una imbarcazione che usa l'espediente di portare in acque internazionali le donne che vogliono abortire, per poter eseguire lì l'intervento assistito da medici. Il presidente Jimmy Morales ha chiesto però, l'intervento della Marina militare per difendere "la vita umana e le leggi del Paesi" dal rischio che l’associazione possa infrangere la norma vigente attraverso questo escamotage.