Guatemala,guai presidente Molina

Un giudice del Guatemala ha emesso un ordine di detenzione per il presidente Otto Perez Molina, coinvolto in uno scandalo di corruzione che ha gettato il Paese nel caos. Molina, 64 anni, dovrà comparire davanti al giudice per reati di associazione illecita e tangenti nell'ambito di una frode doganale che ha visto il presidente guatemalteco già incarcerato e sotto accusa.