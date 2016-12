Guasto alla Deutsche Telekom in Germania, mezzo Paese senza internet | L'azienda: è un attacco hacker

Niente televisione, niente telefono, niente internet : da domenica pomeriggio la rete Telekom registra gravissime disfunzioni su tutto il territorio tedesco, in particolare in alcune grandi città, come Berlino, Amburgo e Francoforte e nella Ruhrgebiet, le zone più densamente popolate della Germania . "Stiamo lavorando per risolvere la causa del guasto", ha fatto sapere l'azienda che ha parlato di un "attacco hacker".

La società ha precisato di "non essere in grado di indicare un orario" per la ripresa del servizio. Già a giugno alla Deutsche Telekom si era verificato un gigantesco guasto a causa di un errore della banca dati che aveva impedito alle carte sim dei cellulari di collegarsi correttamente alla Rete.



Problemi rete dovuti a un attacco hacker - Un portavoce della Deutsche Telekom ha detto all'agenzia stampa tedesca Dpa che l'azienda è probabilmente vittima di un attacco hacker. "Disponiamo dei primi elementi per affermare che siamo stati vittima di un attacco hacker", si legge in un tweet, dopo le analisi compiute dagli esperti della sicurezza informatica della Tekekom.