Guasto ai sistemi informatici, chiuso lo spazio aereo sopra Londra

17:42 - Lo spazio aereo sopra Londra è stato chiuso fino alle 17.30 (ora italiana) per un guasto informatico ai sistemi. Il problema tecnico si è verificato nel centro per il controllo del traffico aereo a Swanwick, nel nord dell'Inghilterra. Abbiamo cercato di risolvere il problema il più velocemente possibilie, ha comunciato l'autorità britannica per il traffico aereo (Nats). L'aeroporto di Heathrow ha segnalato una serie di ritardi ai voli.