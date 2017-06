Guardian rivela regole segrete di Facebook su sesso e violenza

Il Guardian ha rivelato le regole segrete di Facebook. Dopo una lunga inchiesta il quotidiano britannico è entrato in possesso dei manuali che spiegano come moderare argomenti come violenza, razzismo, terrorismo, odio e pornografia. Una fonte sostiene che "Facebook non è in grado di controllare i suoi contenuti, è cresciuto troppo in fretta ed è enorme". I moderatori hanno meno di 10 secondi per decidere se una foto va censurata o meno.