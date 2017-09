Guardian: le proposte Gb per ridurre immigrati Ue | Scoraggiare l'ingresso di lavoratori non qualificati

Il Guardian online rivela le proposte restrittive per ridurre l'immigrazione europea elaborate dal governo inglese per il dopo Brexit. E' previsto che la libera circolazione dei lavoratori finisca subito dopo l'uscita del Paese dall'Ue, che venga scoraggiato l'ingresso di persone non qualificatie e che sia introdotto l'obbligo del passaporto. Nello stesso documento si precisa però che queste proposte "sono soggette ai negoziati con l'Ue".