La Francia si preparara a vivere l'anniversario della presa della Bastiglia, momento cruciale della rivoluzione, datato 14 luglio 1789. Per celebrare la ricorrenza quest'anno l'esercito francese punta tutto sulla musica dei Daft Punk e come mostra il filmato pubblicato su YouTube dal giornalista Pascal Doucet-Bon, il medley provato in questi giorni sembra riservare uno spettacolo davvero originale. Da "Get Lucky" a "Stronger", le guardie hanno ripreso i più grandi successi del gruppo musicale per dare vita a un mix di suoni allegri e vivaci, ai quali fa da sfondo lo spettacolare Arc de Triomphe.