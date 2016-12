Guantanamo, trasferiti 5 detenuti

Un nuovo piccolo passo in avanti verso la chiusura della prigione di Guantanamo, una delle grandi promesse del presidente americano Barack Obama rimaste per ora inevase: il Pentagono ha annunciato il trasferimento di 5 yemeniti negli Emirati Arabi Uniti. I 5 sono rimasti per ben 14 anni nel supercarcere nella baia di Cuba, ma contro di loro non è mai stata formalizzata alcuna accusa. Ora la popolazione di Guantanamo è scesa a 107 prigionieri.