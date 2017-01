Guantanamo, scontro tra Barack Obama e Donald Trump sulle scarcerazioni

L'ultimo scontro tra il presidente americano Barack Obama e il suo successore Donald Trump si gioca sulla gestione di Guantanamo . "Non dovranno esserci altre scarcerazioni. Sono persone estremamente pericolose e non si deve consentire che tornino sul campo di battaglia", ha twittato il tycoon a pochi giorni dal suo insediamento. Immediata la replica della Casa Bianca , che ha annunciato "ulteriori trasferimenti prima del 20 gennaio".

Trump, ha commentato il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, "avrà l'occasione di mettere in atto la politica che giudica più efficace quando entrerà in carica il 20 gennaio". Il mese scorso una fonte aveva rivelato l'intenzione di Obama di trasferire almeno 18 prigionieri, circa un terzo dei 59 rimasti nella prigione dove gli Usa hanno tenuto in detenzione i sospetti di terrorismo dopo la tragedia dell'11 settembre 2001.