Guantanamo, prigioniero lascia carcere: è il primo sotto Trump

Ahmed al-Darbi è il primo prigioniero a lasciare Guantanamo sotto la presidenza Trump. Lo riferiscono i media Usa. E' stato mandato in Arabia Saudita, dove è nato, per scontare nove anni, residuo di una condanna a 13 anni inflittagli nel 2014 dopo che si era dichiarato colpevole davanti ad una commissione militare che lo aveva incriminato per reati legati ad un attacco ad una petroliera francese.