Gruppo intrappolato in Thailandia,Elon Musk offre ingegneri in aiuto

Elon Musk offre il proprio aiuto alle autorità della Thailandia, impegnate nel salvataggio di dodici ragazzi intrappolati in una grotta nel nord del Paese. L'amministratore delegato di Tesla sta inviando i suoi ingegneri "per vedere se possiamo essere d'aiuto al governo". Tra le ipotesi al vaglio dal team c'è quella di inserire un tubo di nylon e di riempirlo di aria, "come un castello gonfiabile", per creare un tunnel sottomarino.