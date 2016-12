Ground Zero, Papa: 11/9 insensato

"A Ground Zero migliaia di vite sono state strappate in un atto insensato di distruzione. Qui il dolore è palpabile". Lo ha ricordato papa Francesco nell'incontro interreligioso al Memoriale dell'11 settembre a New York. "Questo luogo di morte si trasforma anche in un luogo di vita, un canto che ci porta ad affermare che la vita è sempre destinata a trionfare sui profeti della distruzione", ha poi aggiunto.