Grida "bomba" durante la festa in piazza a Berlino: arrestato

La polizia tedesca ha fatto sapere di aver arrestato un uomo che a Berlino, vicino alla Porta di Brandeburgo dove era in corso la festa di fine anno e dove si sono radunate decine di migliaia di persone, si è messo a urlare "bomba, bomba, bomba". L'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è stato bloccato dagli agenti presenti e portato in commissariato.