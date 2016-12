Grida "Allah" e accoltella militari

Al grido di "Allah" e armato di coltello, ha aggredito due militari in un centro di reclutamento a Toronto, in Canada. L'uomo, 27 anni, arrestato, alla polizia avrebbe detto che a spingerlo a compiere il gesto sarebbe stato Allah. I due soldati hanno riportato ferite superficiali. Le forze dell'ordine stanno indagando per verificare se l'aggressione possa essere legata al terrorismo.