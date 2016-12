16 gennaio 2015 Greta e Vanessa ai pm: "Sono stati cinque mesi difficili, ma senza violenze" Le due volontarie hanno detto di essere state tenute in varie prigioni nella zona a nord della Siria, ma di non aver mai visto i loro carcerieri perché sempre a volto coperto Tweet google 0 Invia ad un amico

19:54 - "Cinque mesi difficili, ma senza subire né abusi né violenze e senza mai essere minacciate di morte". Lo avrebbero dichiarato Greta Ramelli e Vanessa Marzullo ai pm romani durante le quattro ore di interrogatorio nella caserma del Ros, a Roma. Le due volontarie hanno detto di essere state tenute in varie prigioni nella zona a nord della Siria, ma di non aver mai visto i loro carcerieri perché sempre a volto coperto.

Dal racconto delle due cooperanti emergerebbe come la prigionia sia stata caratterizzata da un trattamento duro, ma con livelli di criticità tollerabili e, comunque, non ai livelli di quelli subiti da altri italiani sequestrati in zone di guerra come la Libia.



"Sul pagamento di un riscatto non sappiamo niente" - Sul possibile pagamento di un riscatto per la loro liberazione, Greta e Vanessa hanno detto al procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo e ai sostituti Sergio Colaiocco e Francesco Scavo di non sapere niente.I verbali delle due audizioni sono stati secretati.