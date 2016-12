Grecia, Ue: "Progressi insoddisfacenti, è necessario intensificare il lavoro"

16:46 - "Il lavoro prosegue ma non siamo soddisfatti del livello di progressi raggiunto finora". Lo ha detto il portavoce del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando delle trattative in corso con la Grecia. "Il lavoro - ha sottolineato - deve intensificarsi".

Lagarde: "Preoccupata per situazione liquidità" - Anche la direttrice generale del Fmi Christine Lagarde si è detta "preoccupata" per la "situazione di liquidità" della Grecia.



Enrico Letta: "Se non risolviamo il problema Grecia ci renderemo ridicoli" - "La Grecia costituisce il 2% del Pil europeo. Se non risolviamo questo problema, ci rendiamo ridicoli". Lo ha detto l'ex premier italiano Enrico Letta, in un'intervista al quotidiano tedesco "Handeslblatt". "Gli investitori di Shanghai e di altre parti del mondo direbbero: l'Europa è strana, investiamo altrove".



"I greci ci appartengono - ha proseguito Letta -. Naturalmente con un ministro delle Finanze come Varoufakis non è facile, questo lo so per esperienza. Ma è anche vero che le sanzioni da sole non portano a nulla". "Abbiamo bisogno di misure precauzionali. E se condividiamo una moneta, dobbiamo poter reciprocamente verificare i nostri bilanci".