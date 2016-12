Grecia,Ue:basilare ampio sostegno

La Commissione Ue "prende nota dell'annuncio in Grecia" delle dimissioni del premier Alexis Tsipras e di nuove elezioni e sottolinea che "un ampio sostegno per il memorandum d'intesa" sul terzo piano di aiuti "e il rispetto degli impegni saranno la chiave per il successo". Lo rende noto la portavoce dell'esecutivo Ue Annika Breidthardt su Twitter.