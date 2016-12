23 gennaio 2015 Grecia, Tsipras: "Non rispetteremo gli accordi fatti da chi era al governo" All'alba del voto, il leader di Syriza è chiaro: "Rispetteremo gli obblighi che derivano dalla partecipazione all'Ue, ma l'austerità non lo è" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:51 - A pochi giorni dal voto in Grecia, il leader di Syriza ribadisce che il suo partito romperà con la vecchia linea politica: "Un nostro governo non rispetterà gli accordi firmati dall'esecutivo che ci ha preceduti", afferma Alexis Tsipras. "Il nostro partito rispetta gli obblighi che derivano dalla partecipazione della Grecia alle istituzioni europee - spiega -. Ma l'austerità non fa parte dei Trattati di fondazione della Ue".

"Il mio primo viaggio all'estero non sarà a Berlino, sarà a Cipro", ha aggiunto Tsipras, spiegando che "Angela Merkel non è più speciale di altri leader Ue". Il presidente di Syriza ha quindi detto che "è inaccettabile che un paese dell'Ue sia gestito da impiegati secondo livello della troika".



Samaras dietro nei sondaggi - La campagna elettorale per le politiche del 25 gennaio entra quindi nel vivo. "Nel caso in cui il mio partito vinca le elezioni, io cercherò la collaborazione di altre forze filo-europee", conferma il premier Antonis Samaras, leader del partito Nea Dimokratia. Le sue preferenze negli ultimi sondaggi sono date al 27,8%, con 3,4 punti percentuali in meno rispetto al 31,2% di Tsipras, il suo diretto antagonista.