Grecia, trovato morto il console russo ad Atene

La polizia greca ha reso noto che è stato trovato morto nel suo appartamento di Atene il console russo e che al momento non ci sono indicazioni di una morte sospetta. Il corpo di Andrey Malanin, 54 anni, non presenterebbe ferite, ma la certezza definitiva si avrà solo dopo l'esame del coroner. A trovare il cadavere è stato un impiegato del consolato. Il mese scorso l'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, fu assassinato da un poliziotto.