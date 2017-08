Grecia, scossa di magnitudo 5.3 al largo di Creta

Un terremoto di magnitudo 5.3 si è verificato al largo dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferisce il Centro sismologico Euromediterraneo. L'epicentro del sisma è stato individuato a 69 chilometri dalla capitale Heraklion e a una profondità di circa 15 chilometri. Sebbene si sia trattato di una scossa avvertita in maniera piuttosto consistente nella parte orientale dell'isola, i media locali non riferiscono di danni a persone o a cose.