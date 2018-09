Grecia, sciopero traghetti: migliaia di viaggiatori bloccati

Migliaia di turisti e viaggiatori sono bloccati a terra in Grecia per uno sciopero del personale dei traghetti per le isole. I sindacati chiedono un aumento del 5% degli stipendi, congelati da anni per la crisi del debito, a fronte dell'offerta del governo di un aumento dell'1%. Lo sciopero, che potrebbe durare alcuni giorni, rischia di colpire oltre 180mila viaggiatori.