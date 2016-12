Grecia, Schaeuble: "Il taglio del debito per ora non è necessario"

Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, ha ribadito di non vedere al momento la necessità di un taglio del debito greco. "Se nel medio periodo non dovesse crearsi una capacità di sostenimento del debito, allora rivedremo l'argomento, ma al momento non c'è alcuna necessità", ha spiegato. Il ministro si è poi detto fiducioso sul raggiungimento a breve di un accordo con Atene: "A quel punto non ci sarà più alcun taglio del debito".