Grecia, profugo Idomeni investito da polizia: sassi contro agenti

Decine di migranti bloccati nel nord della Grecia hanno lanciato sassi contro le forze dell'ordine dopo che un van della polizia ha investito un uomo del campo di Idomeni, secondo una testimonianza raccolta da Reuters. I media greci dicono che l'uomo è stato portato in un ospedale e non è in gravi condizioni. Non è chiara la dinamica dell'incidente. In Grecia sono 53mila i migranti bloccati dopo la chiusura dei confini sulla rotta balcanica.