Grecia, piogge torrenziali vicino ad Atene: almeno 15 morti

"Le nostre strade sono completamente distrutte, circa mille abitazioni sono state inondate, si tratta di un terzo della città", ha dichiarato il vicesindaco di Nea Peramos, Stavros Fotiou. Dopo la burrasca nella notte di martedì, un vero e proprio fiume di fango si è abbattuto anche sul centro di Megara, trascinando mezzi pesanti, auto e alberi sradicati.



"Tutto è andato perduto, è un disastro biblico", ha affermato il sindaco di Mandra, Ioanna Kriekouki. "Abbiamo avuto un avvenimento del genere anche nel 1999, ma non accadde tutto quello a cui stiamo assistendo adesso", ha ricordato invece il sindaco di Megara, Grigoris Stamoulis. Una decina di passeggeri sono stati evacuati da un autobus travolto dal fango, che non ha risparmiato neppure il cimitero di Mandra.



Molti quartieri sono rimasti senza corrente elettrica, mentre l'accesso ai soccorsi resta "molto difficile" in gran parte delle zone colpite. "L'ondata di fango è arrivata come uno tsunami", ha spiegato Evangelos Kolovetzos, un commerciante della periferia di Atene, il cui negozio è stato devastato.