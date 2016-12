Grecia,Onu: 1 mln migranti dal 2015

Sono più di un milione i migranti che hanno raggiunto la Grecia dall'inizio 2015. Lo riporta l'Unhcr, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati. Intanto sul fronte delle discussioni interne all'Ue sul tema immigrazione, il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha annunciato che "non ci saranno respingimenti né rimpatri a tappeto" e che l'accordo tra Ue e Turchia "non volterà le spalle ai profughi".