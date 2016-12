Grecia, Merkel: "Taglio debito non consentito dalle regole europee"

"Non è il governo tedesco a opporsi a un taglio del debito della Grecia, ma questo non è consentito dalle regole dell'Eurozona". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa con Christine Lagarde e gli altri leader delle organizzazioni economiche. Dal canto suo il direttore generale del Fmi ha sottolineato: "Noi siamo risoluti ad aiutare Atene, ma ci devono essere riforme su basi solide per poter raggiungere la sostenibilità".