Grecia, lo stop dell'Eurogruppo: "La lista delle riforme è incompleta"

23:33 - La lista di riforme che la Grecia ha inviato all'Ue in vista dell'Eurogruppo di lunedì è "lontana dall'essere completa" e per essere attuata richiederà "tempi lunghi". Lo ha detto, secondo quanto riporta Bloomberg, il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem parlando ad Amsterdam. "Nessuna tranche di aiuti - ha aggiunto - verrà versata alla Grecia nel mese di marzo".

Si annuncia così un nuovo flop per la riunione dei ministri delle Finanze di lunedì, alla quale il greco Yanis Varoufakis dovrebbe portare la richiesta esplicita di allontanare definitivamente la Troika da Atene, dando a dei "team tecnici" basati a Bruxelles il compito di valutare le riforme greche prima di ciascuna riunione europea.



La tensione rimane comunque alta, alimentata, come più volte è successo in questi giorni, da incomprensioni e correzioni di tiro. L'ultima, dello stesso Varoufakis, sull'ipotesi di un referendum che un po' tutti pensavano sulla permanenza nell'euro e che invece il ministro intendeva sulle misure che l'esecutivo di Atene intende mettere in campo. L'alternativa - avrebbe lasciato intendere - sarebbero nuove elezioni.



La lista di riforme che Atene ha inviato all'Eurogruppo e che dovrebbe essere esaminata lunedì, comprende l'istituzione di "un consiglio di bilancio" indipendente per monitorare la spesa del governo, la sua politica di bilancio e quindi valutare se gli obiettivi vengono raggiunti; migliorie sul fronte della predisposizione del bilancio.



E ancora: la messa a punto di uno schema per la lotta all'evasione dell'Iva; un nuovo piano e leggi più dure per riscuotere le tasse non pagate da contribuenti e imprese; un nuovo piano per emettere licenze alle aziende di gioco d'azzardo online; la riduzione della burocrazia e iniziative per affrontare la crisi umanitaria con l'introduzione di buoni pasto, misure per garantire energia elettrica e assistenza abitativa. Costo complessivo: 200,29 milioni di euro.