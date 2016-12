Grecia, le elezioni il 20 settembre

Le elezioni anticipate in Grecia si terranno molto probabilmente il 20 settembre. A indicarlo è stata la portavoce del governo ellenico, Olga Gerovassili, parlando all'emittente radiotelevisiva statale Ert. La Gerovassili ha aggiunto che il governo non intende adottare "logiche politiche che non soddisfino le esigenze né le opinioni del popolo".