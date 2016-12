Grecia, ipotesi voto anticipato

Il premier greco Alexis Tsipras potrebbe decidere di andare alle elezioni anticipate oppure indire un referendum popolare se il Parlamento non dovesse dare il via libera all'accordo fra il governo di Atene e i creditori. Lo ha annunciato il portavoce dell'esecutivo ellenico, intervistato daa Mega Tv. "Se il governo non avrà la maggioranza parlamentare non potrà rimanere", ha aggiunto il portavoce.