Grecia, il conservatore Pavlopoulos nuovo capo di Stato grazie a Tsipras

20:22 - Con 233 voti favorevoli, Prokopis Pavlopoulos, 65 anni, candidato del partito Syriza del premier greco Alexis Tsipras, è stato eletto nuovo presidente della Repubblica greca in sostituzione di Karolos Papoulias. Altri 30 voti sono andati al candidato di To Potami e Pasok, Nikos Alivizatos, mentre 32 sono stati gli astenuti.

Un'elezione scontata quella di Prokopis Pavlopoulos (Nea Dimokratia, centro-destra) alla poltrona di capo dello Stato. Un incarico di "eccezionale onore e di responsabilità che gli darà la possibilita' di lottare per la Grecia e per tutta l'Europa", ha affermato Pavlopoulos al termine di un incontro con il premier Tsipras.



Pavlopoulos, ex ministro degli Interni nel governo di Costas Karamanlis, è avvocato e docente di diritto amministrativo. Conservatore, fa parte dell'ala moderata del partito ora all'opposizione. E' entrato nel Parlamento greco per la prima volta nel 1996 con Nuova Demokratia, principale partito di destra.



Nel 2008 fu aspramente criticato per la gestione dell'ordine pubblico quando era a capo del dicastero dell'Interno e in Grecia scoppiavano proteste causate dalla crisi economica. Chi invece lo sostiene ne decanta le doti diplomatiche.