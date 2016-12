Grecia, icona di Cristo trasuda liquido: già si grida al miracolo post-Tsipras

19:37 - Un misterioso liquido oleoso e appiccicoso, ma inodore, sta trasudando da alcune ore da un'icona del secolo scorso raffigurante Gesù Cristo in croce. Succede nella chiesa di San Nicola, nel piccolo villaggio greco di Aspokambos, nei pressi di Corinto, nel Peloponneso. La località è stata presa d'assalto dai media greci che già urlano al presunto "miracolo". E per qualcuno non è un caso se ciò accade dopo la vittoria elettorale di Alexis Tsipras.

Il metropolita di Corinto ha detto di avere intenzione di informare di quanto sta accadendo il Santo Sinodo mentre, d'altra parte, vorrebbe anche invitare degli esperti per esaminare l'icona. Nel frattempo, gli abitanti del villaggio, sono sorpresi proprio dal fatto che il presunto "miracolo" avvenga all'indomani della vittoria di Syriza alle urne. In molti hanno istallato picchetti fuori dalla chiesa per evitare che l'icona, già considerata miracolosa, venga portata via anche se solo per controlli.



Dal canto suo, un altro alto prelato ortodosso, il metropolita Dionysios, ha dichiarato di non voler "pubblicizzare" l'incidente finché la Chiesa ortodossa non disporrà di maggiori informazioni. Si tratta, ha detto, "di questioni di fede che sono delicate e la gente deve fare attenzione a come avvicinarsi ad esse".