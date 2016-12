Grecia, i cantieri chiudono i battenti: migliaia di lavoratori licenziati

Migliaia di lavoratori in Grecia sono stati licenziati o sospesi nel corso dell'ultimo fine settimana, come riferito dalla stampa ellenica. L'imposizione dei controlli sui capitali ha dato un durissimo colpo ai progetti di edilizia pubblica, causando l'eliminazione improssiva di molti posti di lavoro in cantieri dove fino a pochi giorni fa l'attività procedeva regolarmente.

Sorgono problemi anche nel settore dei trasporti su strada, visto che molti camionisti greci sono rimasti bloccati all'estero. Non potendo prelevare più di 60 euro dalle loro carte di credito, non hanno i contanti per pagare i costi del viaggio: pasti, pernottamenti, carburante e pedaggi. La questione è stata affrontata ieri in una riunione straordinaria tra il ministro dell'economia Giorgios Stathakis e i rappresentanti delle imprese di trasporto, ma per ora non sono state indicate le soluzioni per risolvere il problema.