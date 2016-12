Grecia: governo presenta pacchetto con nuove misure austerità

Il governo greco ha presentato al Parlamento un nuovo pacchetto di misure di austerità, richieste dai creditori internazionali, per un valore di 1,8 miliardi di euro. L'esecutivo guidato da Alexis Tsipras spera di farle approvare entro la prossima settimana. Non sono ancora noti i dettagli delle nuove misure, ma si prevede che contengano l'aumento dell'Iva al 24% e maggiori imposte su carburanti, caffè, alcolici, soggiorni in hotel e tabacco.