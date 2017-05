Grecia, esplosione in auto ex premier Papademos: ferito

Un ordigno è esploso nell'auto guidata dall'ex premier Loukas Papademos, che secondo le prime informazioni sarebbe rimasto ferito insieme al suo autista. L'esplosione è avvenuta al centro della capitale greca. Stando alle indiscrezioni dei media, ad esplodere sembra essere stato un plico. L'ex banchiere non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato dalla Ert - che ha parlato di una "lettera bomba" - sia Papademos che il suo autista sono rimasti feriti "in modo grave" e sono stati ricoverati in ospedale; fonti della polizia greca hanno parlato di "diversi feriti" senza precisare se al momento dell'esplosione Papademos si trovasse all'interno della vettura. Papademos, ex governatore della Banca di Grecia, ex vicepresidente della Bce, è stato a capo di un governo tecnico ad Atene dal 2011 al 2012