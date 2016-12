Qualche passo in avanti c'è stato dopo che Atene ha approvato la riforma delle pensioni e un nuovo round di tagli e tasse. I ministri europei hanno cominciato formalmente a discutere del riscadenzamento del debito ellenico, pur continuando ad escluderne una riduzione e subordinando il tutto al completamento delle misure previste dal Memorandum.



La nuova austerità da 3,6 miliardi di euro che il governo è riuscito a far approvare dal Parlamento, nonostante la risicata maggioranza che si regge su due seggi di scarto, ha favorito il clima all'Eurogruppo di Bruxelles. Ma non sono bastate a convincere i ministri a sbloccare la seconda tranche di aiuti, necessaria ad Atene a rimborsare a luglio circa tre miliardi alla Bce.



Le misure necessarie per completare la "prima revisione" del programma, ovvero la valutazione dell'attuazione del Memorandum che raccomanda di volta in volta lo sblocco degli aiuti, non ci sono ancora tutte. Mancano, tra le altre, quelle su crediti deteriorati e privatizzazioni. E soprattutto, manca quel "pacchetto di contingenza" da 3 miliardi addizionali chiesto dal Fmi e sostenuto dall'Eurogruppo, che consiste in tagli e tasse pronte a scattare se Atene non rispetterà i target di bilancio fissati dal programma.



Atene contesta la legalità della richiesta, perché il Parlamento non può approvare misure "in anticipo" sugli eventi. Per questo l'Eurogruppo ne ha rivisto la forma, chiedendo solo un "meccanismo" pronto a scattare e non misure dettagliate, sperando che Atene possa approvarlo nei prossimi giorni. Tutto deve essere varato entro il nuovo Eurogruppo del 24 maggio, se Atene vuole vedere gli aiuti.



Positivo il bilancio della giornata per il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, che parla di riunione "fruttuosa", nella quale sono stati fatti "passi avanti importanti", come un "accordo sulla necessità di avere un profilo del debito più morbido". Per il ministro Atene ha fatto "passi avanti" e bisogna avere un atteggiamento "aperto" sul debito.