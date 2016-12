Grecia, corteo anti-hotspot a Kos

E' degenerata in scontri con la polizia la dimostrazione di un corteo di manifestanti a Kos, in Grecia, contro la costruzione di un hotspot per i migranti sull'isola. Circa mille persone hanno marciato dalla cittadina di Pyli fino al sito dove sono in corso i lavori. I dimostranti hanno tentato di forzare il cordone di polizia, gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e granate assordanti.