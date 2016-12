Grecia,Berlino: non prese decisioni

"Non c'è stato alcun assolo" da parte di Berlino lunedì nel vertice straordinario tenuto sulla Grecia: lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, spiegando che "lunedì sera non si è presa alcuna decisione". Dal ministero delle Finanze tedesco fanno inoltre sapere come sia escluso in modo categorico un nuovo taglio del debito per Atene.