3 febbraio 2015 Grecia, Athina Onassis e l'eredità da favola del nonno Aristotele La 30enne ha ricevuto 800 milioni di euro, metà in contanti l'altra metà in beni immobili, azioni e obbligazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:27 - Athina Onassis, l'unica discendente dell'armatore e magnate greco Aristotele Onassis, è ora anche l'unico erede della sua immensa fortuna. Lo scrive la stampa ateniese precisando che come regalo del suo 30esimo compleanno Athina ha ricevuto la possibilità di gestire una fortuna che ammonta a circa 800 milioni di euro, metà dei quali in contanti mentre il resto sotto forma di beni immobili, azioni e obbligazioni.

Athina - che è figlia del francese Thierry Roussel e di Christina Onassis, morta nel 1988 dopo molti anni vissuti tra alcol e abuso di farmaci - già al compimento del 18esimo anno, nel gennaio 2003, entrò in possesso di metà del patrimonio del nonno (un miliardo di dollari) divenendo così la più giovane ereditiera del mondo.



Athina è stata lontano dai riflettori mediatici per tutta la sua vita e si è dedicata quasi esclusivamente alla sua carriera di cavallerizza sportiva. Nel 2012 cadde da cavallo subendo una lesione spinale che la costrinse a stare lontana dalle gare per oltre un anno. Nel 2005 ha sposato il campione olimpico di equitazione brasiliano Alvaro de Miranda Neto con il quale vive a San Paolo, in Brasile.