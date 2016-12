Grecia, approvata legge di bilancio

Il parlamento greco, con 153 sì e 145 no, ha approvato la legge di bilancio 2016, che prevede grandi tagli di spesa e aumenti di tasse. Le previsioni del governo sono per una crescita zero nel 2015 e una contrazione del pil dello 0,7% nel 2016. In precedenza, l'esecutivo aveva previsto un calo rispettivamente del 2,3 e dell'1,3%. Il premier Alexis Tsipras ha detto in Parlamento che la crescita dovrebbe riprendere nella seconda metà del 2016.