Grecia, aggredito a sprangate un deputato di Alba Dorata

Un parlamentare greco del partito neonazista di Alba Dorata è stato aggredito da alcuni sconosciuti nella zona nord di Atene, nel quartiere di Marusi. Si tratta di Yorgos Yermenis che, secondo la stampa locale, mentre era in un bar è stato colpito alla testa con una spranga da circa trenta persone, che gli hanno poi spruzzato addosso spray al peperoncino. Il deputato ha definito l'aggressione "un tentativo di assassinio".

Grecia, assalto xenofobo al campo profughi: il giorno dopo 1 di 26 Tgcom24 Tgcom24 Grecia, assalto xenofobo al campo profughi: il giorno dopo Un violento attacco xenofobo, con lancio di molotov, petardi e sassi ha colpito il campo di rifugiati sull'isola greca di Chios, dove da giovedì proseguono le proteste contro i profughi. Circa 150 migranti rifugiatisi in Grecia dalla guerra siriana, sono stati costretti a fuggire. Distrutte una cinquantina di tende e baracche. In esclusiva per Tgcom24, ecco le foto inedite del campo profughi dopo l'attacco. 2 di 26 Tgcom24 Tgcom24 Grecia, assalto xenofobo al campo profughi: il giorno dopo Un violento attacco xenofobo, con lancio di molotov, petardi e sassi ha colpito il campo di rifugiati sull'isola greca di Chios, dove da giovedì proseguono le proteste contro i profughi. Circa 150 migranti rifugiatisi in Grecia dalla guerra siriana, sono stati costretti a fuggire. Distrutte una cinquantina di tende e baracche. Il politico era accompagnato da due persone, che sono risultate lievemente ferite. Le condizioni del parlamentare non sono note. I sospetti della polizia si concentrano su un gruppo locale che si considera antifascista. Le indagini sono in corso: l'aggressione potrebbe essere una ritorsione per il violento attacco xenofobo che ha colpito il campo di rifugiati sull'isola greca di Chios.