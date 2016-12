Grecia, a fuoco campo profughi al porto di Salonicco

Momenti di paura all'interno del porto di Salonicco, in Grecia. Nella zona magazzini, dove è stata realizzata una struttura che ospita 86 profughi siriani, è scoppiato un incendio che ha distrutto le suppellettili. Nessuno dei profughi è rimasto ferito; tre rifugiati hanno presentato problemi di respirazione e uno è stato portato in ospedale per precauzione. Si studia la loro ricollocazione in altre strutture. Fiamme domate. Aperta un'inchiesta.