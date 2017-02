Grecia, 75mila evacuati per disinnesco bomba seconda guerra mondiale

Circa 75mila persone sono state evacuate a Salonicco, in Grecia, per consentire agli artificieri di disinnescare e rimuovere una bomba da 227 chili della seconda guerra mondiale ritrovata sotto una pompa di benzina. La polizia sta andando casa per casa per chiedere alle persone di allontanarsi. Per il governatore della Macedonia Centrale, Apostolos Tzitzikostas, è "il più grande spostamento di persone mai avvenuto in città in tempo di pace".